В Троицке из пожара в жилом доме спасли женщину и домашних питомцев

Причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки

«Когда я обнаружила кошек, дыма стало еще больше, самостоятельно выход найти я не смогла. Не знаю, чтобы было со мной дальше, но на помощь пришли пожарные и вывели меня из горящей квартиры»,

— рассказала пострадавшая женщина.