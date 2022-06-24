«На тот момент все было в дыму. Я растерялась и начала искать своих кошек», — так рассказывает жительница Троицка, которую сегодня спасли из полыхающей квартиры. По предварительным данным, в квартире женщины произошло короткое замыкание. Хозяйку и ее питомцев вытащили из огня, из дома эвакуировали восемь жильцов, сообщили в 7-м пожарно-спасательном отряде по Челябинской области.
К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кухни. С огнем боролись 30 человек МЧС и 7 единиц техники. В момент возгорания женщина спала. Внезапно почувствовав, что стала задыхаться, она проснулась и пыталась выйти из квартиры.
«Когда я обнаружила кошек, дыма стало еще больше, самостоятельно выход найти я не смогла. Не знаю, чтобы было со мной дальше, но на помощь пришли пожарные и вывели меня из горящей квартиры», — рассказала пострадавшая женщина.
Из дома было эвакуировано восемь жильцов. Никто не пострадал, пожар быстро потушили.
Напомним, что из-за пожара в многоквартирном доме в Магнитогорске эвакуировали 15 человек. Человеческих жертв нет.
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