В Троицке инспекторы ДПС потушили горящий ВАЗ с газовым оборудованием

Водитель не заметил огня в моторном отсеке

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Сотрудники дорожно-постовой службы в Троицке вовремя потушили горящий изнутри автомобиль. Как сообщили в ГУ МВД региона, водитель отечественной «шестерки» не заметил, как из-под капота валит дым и вырывается пламя. Полицейские остановили машину в безопасном месте и принялись тушить ВАЗ, передает ИА «Первое областное». Тяжких последствий удалось избежать благодаря бдительности стражей порядка, ведь в авто еще стояло газовое оборудование.

Двигатель «шестерки» загорелся прямо на ходу, но 39-летний водитель по какой-то причине не замечал возникшего пожара. Дымящуюся машину заметили инспекторы ДПС Марат Абдулхаликов и Георгий Кузнецов, которые в тот день несли службу в одном из районов Троицка.

«Полицейские остановили автомобиль в безопасном для других участников дорожного движения месте и приступили к тушению огня, одновременно вызвав пожарных, так как на машине было установлено газовое оборудование», — сообщили в областном полицейском главке.

С помощью огнетушителей огонь удалось погасить, а пламя не успело добраться до газа. Если бы водитель продолжил движение, то могло случиться непоправимое. Чуть позже на место происшествия подъехали пожарные, которые помогли полностью ликвидировать угрозу. К счастью, никто не пострадал, а сам хозяин ВАЗа искренне поблагодарил полицейских за помощь.