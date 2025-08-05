В Троицке горит торговый центр на улице Гагарина

Пострадавших при пожаре нет — МЧС



В Троицке на улице Гагарина произошел пожар в торговом комплексе, где размещено несколько магазинов. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, днем 5 августа поступило сообщение о возгорании. По прибытии спасателей было установлено, что горит кровля одноэтажного здания.

Пострадавших при пожаре нет. На месте происшествия сформировали 6 звеньев газодымозащитной службы, которые приступили к ликвидации огня.

Открытое горение удалось ликвидировать. Сейчас на месте огнеборцы проливают кровлю.