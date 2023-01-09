В Троицке годовалый ребенок застрял в авто в мороз

Родители вызвали спасателей

В Троицке родители усадили годовалого ребенка на переднее сиденье автомобиля SKODA Octavia в детском кресле, а пока отец обходил машину, чтобы сесть за руль, мальчик дотянулся до ключей и заблокировал центральный замок. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Запасных ключей у родителей не оказалось, а весь инструмент находился внутри салона. Ситуация усугублялась низкой температурой и угрозой скорого глушения двигателя. Родители вызвали спасателей.

«Прибыв на место ЧП, дежурная смена Троицкого отряда областной ПСС благодаря имеющемуся опыту действий в подобных ситуациях буквально за несколько минут обеспечила доступ в салон, освободила заплаканного перепуганного малыша и передала родителям», — рассказали в пресс-службе.

Спасатели напоминают о том, что нельзя оставлять маленьких детей одних в салоне авто.