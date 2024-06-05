В Троицке двое парней избили мужчину и перевели с его счетов 172 тысячи рублей

Подозреваемых задержали

В Троицке двое неизвестных познакомились с 42-летним мужчиной возле магазина, выпили с ним, а потом избили и отобрали телефон, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Завладев гаджетом, злоумышленники перевели через приложения банка 172 тысячи рублей.

«По горячим следам полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых и задержали их. Оказалось, что это двое ранее несудимых троичан 18 и 22 лет», — рассказали в региональном полицейском главке.

Задержанные успели избавиться от телефона и банковской карты мужчины.

Потерпевший житель Варны сам обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.