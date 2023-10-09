В Троицке двое маленьких детей застряли в запертой квартире

Родители вызвали сотрудников МЧС

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В одной из квартир дома по улице Интернациональной в Троицке двое маленьких детей закрылись изнутри и не смогли отпереть дверь родителям, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники Троицкого пожарно-спасательного гарнизона поднялись на третий этаж, вскрыли дверь балкона и впустили в квартиру родителей», — рассказали в ведомстве.

Специалисты напоминают о правилах поведения взрослых в случае, если ребенок не может открыть дверь:

— успокойте ребенка;

— попробуйте объяснить малышу, как открыть дверь, и убедите не отходить от нее;

— во время ожидания спасателей не прекращайте разговаривать с ребенком.