В одной из квартир дома по улице Интернациональной в Троицке двое маленьких детей закрылись изнутри и не смогли отпереть дверь родителям, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сотрудники Троицкого пожарно-спасательного гарнизона поднялись на третий этаж, вскрыли дверь балкона и впустили в квартиру родителей», — рассказали в ведомстве.
Специалисты напоминают о правилах поведения взрослых в случае, если ребенок не может открыть дверь:
— успокойте ребенка;
— попробуйте объяснить малышу, как открыть дверь, и убедите не отходить от нее;
— во время ожидания спасателей не прекращайте разговаривать с ребенком.