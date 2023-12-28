В Троицке чиновники оспорили возмещение вреда ребенку, пострадавшему от бродячих собак

Однако прокуратура отстояла законность своего требования

Администрацию Троицка обязали выплатить 50 тысяч рублей девочке, пострадавшей от нападения бродячей собаки в марте текущего года. Чиновники оспорили решение суда, однако прокуратура отстояла свое требование в апелляционной инстанции.

Сообщается, что собака укусила 11-летнюю девочку в марте.

«Поскольку ответственность за отлов безнадзорных животных несет орган местного самоуправления, иск о компенсации морального вреда в интересах ребенка прокуратура предъявила мэрии. Решением суда от 21 августа 2023 года требования прокурора удовлетворены, суд взыскал в пользу несовершеннолетней 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Не согласившись с данным решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой. Однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда признала требования прокурора законными и обоснованными.

Напомним, аналогичная история произошла еще с одним ребенком в Троицке — собаки напали на 14-летнего школьника, мэрия также оспаривала обязанность компенсировать ребенку моральный вред, но безуспешно.