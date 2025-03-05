В Троицке чиновника мэрии задержали за взятку

Силовики провели обыски у Андрея Андреева

В Троицке по подозрению в получении взятки (статья 290 УК РФ) задержали вице-мэра по ЖКХ Андрея Андреева. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый получил деньги за трудоустройство взяткодателя в МУП «Центр досуга Троицка».

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ по региону. Силовую поддержку при задержании оказывали бойцы ОМОН территориального управления Росгвардии — смотрите видео в нашем телеграм-канале.