В Троицке частный дом сгорел после жарки шашлыков

В опасной близости от деревянной веранды оказался мангал с раскаленными углями

В Троицке сегодня ночью тушили частный дом. Вызов на улицу Куйбышева поступил около двух часов ночи.

По прибытии пожарные обнаружили, что горят веранда и кровля жилища. Хозяин с отравлением продуктами горения госпитализирован.

В ходе проверки выяснилась и причина ЧП: нарушение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

«Перед печальными событиями использовался мангал для приготовления мяса, установленный в опасной близости от деревянной веранды», — уточнили в МЧС.

МЧС России напоминает:

• расстояние от мангала до строений должно быть не менее 5 метров;

• радиус очистки территории вокруг мангала — 2 метра;

• после использования мангала угли должны быть хорошо затушены.