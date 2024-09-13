В Троицке сегодня ночью тушили частный дом. Вызов на улицу Куйбышева поступил около двух часов ночи.
По прибытии пожарные обнаружили, что горят веранда и кровля жилища. Хозяин с отравлением продуктами горения госпитализирован.
В ходе проверки выяснилась и причина ЧП: нарушение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
«Перед печальными событиями использовался мангал для приготовления мяса, установленный в опасной близости от деревянной веранды», — уточнили в МЧС.
МЧС России напоминает:
• расстояние от мангала до строений должно быть не менее 5 метров;
• радиус очистки территории вокруг мангала — 2 метра;
• после использования мангала угли должны быть хорошо затушены.