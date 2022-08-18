В Троицке бухгалтера структуры мэрии отправили под домашний арест по обвинению в присвоении и растрате

Речь идет о незаконном начислении премий

Троицкий городской суд избрал меру пресечения начальнику отдела бухгалтерского учета управления по делам образования администрации района. Женщину отправили под домашний арест по обвинению в присвоении и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным надзорного ведомства, обвиняемая незаконно получила 20 тысяч. Она необоснованно начислила премии двум руководителям дошкольных учреждений, часть денег директора переводили обратно на расчетный счет обвиняемой. Однако, по версии следствия, эта сумма может достигать 200 тысяч рублей, получаемых в течение нескольких лет.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца», — сообщили в региональной прокуратуре.