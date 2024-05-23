В Троицке бухгалтера администрации осудили за хищение 330 тысяч рублей

Женщина вносила в реестры ложные сведения о заработной плате

Троицкий городской суд вынес приговор экс-бухгалтеру одного из управлений администрации города. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что 36-летняя женщина в течение двух лет вносила в реестры завышенные сведения о своей зарплате и других выплатах, а средства зачисляла на свой счет. Ущерб бюджету составил 330 тысяч рублей.

«Виновной назначили два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили в региональной прокуратуре.