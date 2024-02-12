В Троицке 22‑летняя девушка заказала и организовала убийство предпринимателя

Исполнителям она пообещала заплатить 6 млн рублей

В Челябинской области 22-летняя местная жительница обвиняется в приготовлении к убийству. Она заказала и организовала ликвидацию 35-летнего предпринимателя Бориса Спиридонова, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«По данным следствия, в период с января по 11 февраля обвиняемая, находясь на территории Троицка и Южноуральска, нашла исполнителей, вступила с ними в сговор, пообещав за убийство 6 миллионов рублей, и создала условия для реализации задуманного», — рассказали в ведомстве.

Довести преступный умысел обвиняемой до конца не удалось, поскольку все приготовления выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Заказчица задержана, ей предъявлено обвинение, следователь ходатайствует о ее заключении под стражу. Следствие продолжается.

История связана с делом мэра Троицка Александра Виноградова. Его обвинили в получении взятки беговой дорожкой от предпринимателя. Заказчица была подругой бизнесмена и решила отомстить Спиридонову, который, по предварительным данным, был посредником в передаче взятки.