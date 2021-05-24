В Троицке 18-летний юноша зарезал отчима и сдался силовикам

В семье случился конфликт

В троицком общежитии 18-летний юноша в ходе драки зарезал ножом своего отчима. Подозреваемого задержали бойцы «Росгвардии», сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе силового ведомства.

Росгвардейцы выехали на вызов ночью 22 мая в общежитие на улице Заводской. К прибывшим бойцам через три минуты обратился молодой человек. Он рассказал, что в ходе словесного конфликта нанес своему отчиму около четырех ударов ножом в шею. От полученных травм пострадавший скончался.

Росгвардейцы установили личность подозреваемого.

Следственно-оперативная группа на полу возле дивана нашла нож со следами бурого цвета. Задержанный передан сотрудникам полиции.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело.