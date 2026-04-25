В Троицке 18-летний сын погибшего участника СВО отдал мошенникам 3,8 млн рублей

Парня обманули под предлогом оформления награды

В Троицке 18-летний сын погибшего участника СВО стал жертвой многоступенчатой схемы обмана и лишился крупной суммы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленники позвонили парню и, представившись сотрудниками военкомата, сообщили о посмертной награде для его отца. Для «оформления» они попросили продиктовать номер СНИЛС. Затем с молодым человеком связались якобы операторы портала «Госуслуг» и заявили, что его аккаунт взломан, а сам он обвиняется в финансировании недружественной страны. Под угрозой уголовного дела его убедили перевести все деньги на «безопасный счет».

Юноша по указке неизвестных отправился в Южноуральск, где обналичил 3,8 миллиона рублей и сделал 45 переводов через банкомат. Позже он понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.