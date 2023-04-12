В три школы Копейска поступили сообщения о минировании

Опасных предметов в зданиях не обнаружено

Сегодня, 12 апреля, в школы Копейска № 44, № 2 и № 6 поступили сообщения о минировании. На месте работали оперативные службы, взрывных устройств в зданиях обнаружено не было, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

Об эвакуации детей и персонала школы № 44 корреспондентам ИА «Первое областное» рассказали очевидцы.

«В школу поступило сообщение о минировании, полиция, пожарные и скорая помощь — все были там. Детей всех отпустили домой, школу закрыли, все вещи детей остались в школе. Пока работают минеры. Точно ничего неизвестно», — написали очевидцы.

В региональном полицейском главке информацию о поступивших по электронной почте сообщениях подтвердили.

«В ходе проверочных мероприятий опасных предметов обнаружено не было», — прокомментировали в ведомстве.