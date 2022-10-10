В Трехгорном женщина перевела мошенникам 1,6 млн рублей

Потерпевшая потеряла свои сбережения и взяла кредит

В Трехгорном 51-летняя женщина поверила звонку лжесотрудников банка и перевела им 1,6 млн рублей. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина рассказала в полиции, что неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке взлома счета потерпевшей. Испугавшись, женщина перевела 800 тысяч рублей на «безопасный счет». Мошенники на этом не остановились и сообщили, что на имя клиентки неизвестные пытаются оформить кредит.

«При этом мошенники уверяли женщину, что в ближайшее время вся общая сумма к ней вернется, а оформленный кредит автоматически аннулируется. Потерпевшая согласилась, взяла в банке 800 тысяч рублей и снова отправила на неизвестные счета. После этого звонившие перестали выходить на связь и потерпевшая обратилась в полицию», — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.