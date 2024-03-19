В Трехгорном подростки подожгли КамАЗ рядом с заправкой

ЧП обошлось без пострадавших

Рядом с автозаправочной станцией на улице Мира в Трехгорном загорелся КамАЗ, сообщили в ФПС № 10 МЧС России.

На место происшествия прибыли три единицы техники и десять человек личного состава. Огонь значительно повредил кабину машины. Вблизи места ЧП сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД РФ по Трехгорному задержали подростков, которые признались в поджоге.

«Материальный ущерб устанавливается сотрудниками отделения федерального государственного пожарного надзора», — прокомментировали в ведомстве.

Поджигателям грозит уголовная ответственность.