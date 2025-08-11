Годовалый ребенок получил травмы в результате обрушения облицовочной плиты в Трехгорном Челябинской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 августа, у дома № 5 по улице Строителей, когда малыш вместе с мамой гулял по пешеходной дорожке.
«Рухнула облицовочная плита с подпорной стенки газона. Ребенок получил травмы головы и туловища. Его увезли в больницу», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Фигурантами станут сотрудники МКУ «Служба заказчика» города — в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.