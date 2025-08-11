В Трехгорном на годовалого ребенка упала облицовочная плита

В момент обрушения малыш с мамой гуляли по пешеходной дорожке

Годовалый ребенок получил травмы в результате обрушения облицовочной плиты в Трехгорном Челябинской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 августа, у дома № 5 по улице Строителей, когда малыш вместе с мамой гулял по пешеходной дорожке.

«Рухнула облицовочная плита с подпорной стенки газона. Ребенок получил травмы головы и туловища. Его увезли в больницу», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Фигурантами станут сотрудники МКУ «Служба заказчика» города — в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.