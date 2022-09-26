В Трехгорном завершено расследование уголовного дела о незаконном культивировании растений (часть 2 статьи 231 УК РФ). Под суд пойдет 37-летний местный житель, вырастивший 400 кустов конопли. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Ранее мужчину задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Позже задержанный рассказал, что посадил коноплю на заброшенном участке, вдали от посторонних, и ухаживал за растением.
«На период расследования уголовного дела фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — рассказали в региональном полицейском главке.
Дело направлено в Трехгорный городской суд.
Как ранее сообщал наш сайт, в Каслинском районе полицейские задержали мужчину, рюкзак которого был заполнен коноплей.