В Трехгорном мужчина пойдет под суд за выращивание 400 кустов конопли

Наркосодержащее растение южноуралец культивировал на заброшенном участке

«На период расследования уголовного дела фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет»,

— рассказали в региональном полицейском главке.

В Трехгорном завершено расследование уголовного дела о незаконном культивировании растений (часть 2 статьи 231 УК РФ). Под суд пойдет 37-летний местный житель, вырастивший 400 кустов конопли. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.Ранее мужчину задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Позже задержанный рассказал, что посадил коноплю на заброшенном участке, вдали от посторонних, и ухаживал за растением.Дело направлено в Трехгорный городской суд.Как ранее сообщал наш сайт, в