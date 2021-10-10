В Трехгорном ликвидировали пожар в СНТ «Уралец»

В результате возгорания пострадало два строения

Сегодня, 10 октября, в одном из садовых некоммерческих товариществ Трехгорного произошло возгорание, которое в кратчайшие сроки удалось локализовать. Тем не менее, в результате действия огня были разрушены два строения, пострадавших нет. Об этом сообщило специальное управление ФПС № 10 МЧС России.

«Сегодня в 02 часа 58 минут на пульт ЦППС службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре в СНТ „Уралец“. На тушение пожара привлекалось 4 единицы пожарной техники, 15 человек личного состава», — сообщили в ФПС № 10 МЧС России.

По словам огнеборцев, в результате пожара пострадало два строения. Площадь пожара составила 29 м. кв. Причина пожара — устанавливается. Пострадавших нет. Однако местные пожарные напоминают, что возгорания, как правило, не возникают сами по себе. Как правило, их причина — это людская халатность и беспечность в обращении с огнем.