Сегодня, 14 февраля, на 146-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск столкнулись две «Газели». Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по региону.
Авария случилась в 12:30. Автомобили столкнулись лоб в лоб и загорелись.
«На месте работает Госавтоинспеция. Пока неизвестно, кто виновник аварии, все детали уточняются. Одному из водителей 46 лет. Оба водителя доставлены в больницу с ожогами. Пока неизвестно, госпитализированы они или им назначили амбулаторное лечение», — сообщили в областной ГИБДД.
Все обстоятельства ДТП уточняются.