На трассе в Челябинской области две «Газели» загорелись после столкновения

Водителей увезли в больницу

Сегодня, 14 февраля, на 146-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск столкнулись две «Газели». Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась в 12:30. Автомобили столкнулись лоб в лоб и загорелись.

«На месте работает Госавтоинспеция. Пока неизвестно, кто виновник аварии, все детали уточняются. Одному из водителей 46 лет. Оба водителя доставлены в больницу с ожогами. Пока неизвестно, госпитализированы они или им назначили амбулаторное лечение», — сообщили в областной ГИБДД.

Все обстоятельства ДТП уточняются.