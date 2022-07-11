В торговом павильоне Челябинска нашли нелегальный алкоголь и табак на 150 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

В Челябинске полиция изъяла из нелегального оборота 150 бутылок алкоголя и около 800 пачек с сигаретами. Общая сумма товара — почти 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Незаконную торговлю вели в одном из павильонов в Ленинском районе. Сбыт остановили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ за «хранение и продажу немаркированного алкоголя и табачных изделий».

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали нелегальной торговли. За такие преступления предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Челябинске полиция изъяла 81 ящик контрафактного табака. Безакцизную продукцию нашли в торговом боксе и автомобиле 45-летнего предпринимателя.