В Томской области уроженец Магнитогорска посадил самолет после отказа двигателей

Анатолий Прытков был капитаном совершившего жесткую посадку воздушного судна Ан-28

Накануне днем, 16 июля, в Томской области пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку. Пассажиры и члены экипажа остались живы, некоторые получили травмы. Как сообщает газета «Известия», капитан воздушного судна — магнитогорец Анатолий Прытков — в результате ЧП получил перелом ноги.

Известно, что самолет следовал из города Кедровый в Томск. Уже через 29 минут после взлета воздушное судно авиакомпании «Сибирская легкая авиация» пропало с радаров. Около 18:00 по местному времени в Бакчарском районе был зафиксирован сигнал аварийного маяка. На поиски самолета вылетели два вертолета — Ми-8 и от МЧС. Спустя час судно было найдено. Самолет оказался сильно поврежден, но никто из членов экипажа или пассажиров — всего на борту находилось 18 человек — не погиб.

«В аварии самолета Ан-28 16 июля пострадали 11 человек, только двое из них госпитализированы в Томскую областную клиническую больницу: мужчина, 1965 года рождения, с травмой ноги госпитализирован в отделение травматологии. Девушка, 2003 года рождения, с сотрясением мозга госпитализирована в отделение нейрохирургии. Девять человек отпущены с рекомендациями для амбулаторного наблюдения»,— сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Как сообщает ТАСС, пострадавшему в результате ЧП капитану Анатолию Прыткову в ближайшее время сделают операцию — металлоостеосинтез.

Причиной аварийной посадки самолета, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев отметил в беседе с «Известиями», что в сложившейся ситуации пилоты показали свой профессионализм: совершить жесткую посадку в тайге, при которой все остались живы, очень сложно, поскольку необходимо определить точное место посадки, убедиться, что хватит запаса полосы, в качестве грунта.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). В ходе расследования будет установлена причина произошедшего. Проверку на факту ЧП проводит и региональная прокуратура.

Уроженцу Магнитогорска Анатолию Прыткову, который вместе с пилотом Фарухом Хасановым сделал почти невозможное, 56 лет. Он окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Его стаж работы — около 20 лет.