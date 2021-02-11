В теплицах под Челябинском на китайца напали разбойники

Уголовное дело направлено в суд

Прокуратура Красноармейского района направила в суд уголовное дело о совершении разбойного нападения на гражданина КНР. В пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 11 февраля, уточнили, что у потерпевшего похищено 310 тысяч рублей.

Установлено, что в апреле 2020 года обвиняемые проникли в жилое помещение тепличного комплекса в поселке Дубровка, напали на гражданина КНР, угрожая ножом и макетом автомата Калашникова. Связав и избив потерпевшего, они похитили около 310 тысяч рублей. Подозреваемые были взяты под стражу.

В ходе следствия обвиняемыми добровольно возмещен материальный ущерб в размере 145 тысяч рублей, потерпевшим заявлены исковые требования о возмещении материального и морального вреда на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

«Прокуратурой Красноармейского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих иностранных граждан, обвиняемых в совершении разбойного нападения», — сказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд.