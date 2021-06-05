В тайге под Североуральском разыскивают 9-летнего жителя Челябинской области

Мальчик вместе с отцом и другими туристами совершал подъем на Уральский хребет

Накануне вечером, 4 июня, в тайге под Североуральском Свердловской области пропал 9-летний мальчик из Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в поисках ребенка задействовано более 80 человек.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию в 22:10 от его отца, священнослужителя одного из южноуральских соборов. По его словам, они в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершали подъем на Уральский хребет в районе базы «Крив». Внезапно у мужчины появились боли в ноге, и около 17:00 они решили вернуться на базу. 9-летний Кирилл с разрешения отца отправился к месту стоянки самостоятельно, однако, когда группа спустилась, ребенка на месте не оказалось.

«Кирилл был одет в темные брюки и в синюю куртку с черной вставкой на груди. Органы свердловского гарнизона полиции обращаются с просьбой ко всем, кто может располагать сведениями о возможном местонахождении пропавшего ребенка, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент в Североуральске создан оперативный штаб по координации поисковых мероприятий. Мальчика разыскивают порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, волонтеры и сотрудники МЧС. В ближайшее время планируется применить квадрокоптер с тепловизором и вертолет для осмотра лесного массива.