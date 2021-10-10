В Татарстане упал самолет с 20 парашютистами

По неподтвержденным данным, есть погибшие

В Татарстане сегодня утром перестал выходить на связь самолет L-410. Судно, принадлежащее мензелинскому аэроклубу, совершило жесткую посадку в 6 км от Мензелинска. Федеральные телеграм-каналы сообщают, что на борту находились 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа.



«Девятнадцать человек погибли и трое пострадали при падении самолета L-410 в Татарстане», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Тем не менее, официальной информации о погибших и пострадавших на данный момент не опубликовано.