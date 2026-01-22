В Татарстане семиклассник напал с ножом на уборщицу

Возбуждены уголовные дела

В Нефтекамске соседнего Татарстана ученик лицея ранил ножом уборщицу. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает «Татар Информ».

По информации республиканской прокуратуры, причиной нападения мог стать конфликт 13‑летнего с уборщицей. Подросток выстрелил из сигнального пистолета, а после ранил женщину ножом. В результате этого и уборщица, и нападавший получили травмы.

Женщина находится в больнице, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Силы сотрудников МВД и Росгвардии оперативно задержали подростка. Все учащиеся были эвакуированы и не пострадали. На месте работают все экстренные службы.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». С несовершеннолетним задержанным и его родителями проводится работа.