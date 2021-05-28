В танковой дивизии Челябинской области избили срочников из Перми

С солдатами встретился омбудсмен Юлия Сударенко

В танковой дивизии под Челябинском избиению подверглись солдаты-срочники из Перми. Об инциденте узнала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Провести проверку омбудсмена попросил коллега из Пермского края Павел Миков.

«В срочном порядке выехала туда и вместе с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым встретилась с солдатами. С несколькими ребятами, которые стали свидетелями неуставных отношений, побеседовала наедине — без „людей в погонах“. Предельно откровенно ребята рассказали об инциденте», — рассказала Юлия Сударенко на своей странице в «Фейсбуке».

В разговоре с омбудсменом солдаты рассказали, что факты физического и морального насилия действительно имели место быть. Исходили они со стороны одного из военнослужащих младшего командного состава.

Параллельно проверку проводит и военная прокуратура. Сейчас готовятся документы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

«К счастью, все ребята здоровы, говорят, что служить им нравится и, кроме данного инцидента, никаких проблем и трудностей не испытывают. За ходом расследования буду активно следить и держать ситуацию под пристальным контролем. Также дала ребятам свой номер телефона, чтобы они всегда при необходимости могли со мной связаться», — пишет южноуральский омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области посоветовала солдатам и их родственникам не умалчивать о фактах неуставных отношений и сообщать в правоохранительные органы. В свою очередь Юлия Сударенко пообещала, что аппарат омбудсмена тоже не останется в стороне.