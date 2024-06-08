В Свердловской области завершены поиски пропавших брата и сестры

Дети живы

Пропавшие в лесу в Свердловской области брат и сестра найдены, сообщили вечером 7 июня в пресс-службе МЧС России. Ребята живы, с ними все в порядке.

«Жизни детей ничто не угрожает. Гришу и Вику эвакуировали из леса и передали врачам»,— сообщили в МЧС.

Всего в поисках брата и сестры были задействованы 654 человека и почти 100 единиц техники из разных регионов.

Напомним, ребята были на рыбалке вместе с дедом, ближе к полуночи 5 июня они отправились домой, но добрался до дома только дедушка. Переживший инсульт мужчина не смог точно рассказать, каким образом потерялись дети. Мать, узнав о случившемся, сразу же написала заявление в полицию.