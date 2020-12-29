В Свердловской области задержали экс-схимонаха Сергия

Духовник Среднеуральского женского монастыря подозревается в склонении детей к самоубийству

Этой ночью в Свердловской области задержали экс-схимонаха, духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия после штурма здания. Его подозревают в склонении к совершению самоубийства детей. В региональном Следственном комитете адвокатам задержанного пока ничего не сообщают и, как передает издание «Коммерсантъ», даже не дают поговорить с их подзащитным наедине.

Конфликты вокруг Среднеуральского женского монастыря и его духовника Сергия начались весной этого года, в разгар пандемии коронавируса. По данным местных СМИ, отец Сергий критиковал федеральные власти и руководство Русской православной церкви за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Несколько раз он размещал фейковую информацию о вирусе, за что был оштрафован, затем на YouTube появилось видео проповеди Сергия, во время которой он спрашивал прихожан, в том числе детей, готовы ли они умереть за Россию и будущее.

После этого уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить видео на предмет призыва к самоубийствам. В результате Сергий был лишен своего сана и отлучен от церкви.

Казалось бы, на этом все и закончилось. Но нет. Накануне днем в Среднеуральский женский монастырь нагрянули силовики. Дежурившие на территории храма с понедельника сторонники Сергия, получившие информацию о намерении арестовать экс-схимонаха, не смогли предотвратить задержание, и в ночь на 29 декабря Сергий был доставлен на допрос в Следственный комитет Свердловской области по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 110.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что абсолютно все, что сейчас происходит в ведомстве, происходит с нарушениями.

«Предварительно, можно сказать, что следственные действия проходят с грубыми нарушениями УПК. Для проведения обысков ночью должны быть веские основания, а нам про них не сообщили. Мы не знаем, почему его увезли и почему адвокатов к нему не допускают. Я подала ходатайство, чтобы пообщаться с подзащитным наедине. Но следователи его еще не рассмотрели. Мне не дают поговорить с подзащитным наедине. Только в присутствии охраны или при открытых дверях. Это нарушает права подозреваемого, поскольку он имеет право на свидание с защитником до первого допроса»,— сообщила изданию «Коммерсантъ» адвокат.

Отметим, ходатайство было подано около трех часов ночи. На данный момент неизвестно, удалось ли Светлане Герасимовой пообщаться со своим подзащитным.

Напомним, если уголовное дело будет возбуждено, то оно будет не первым: ранее по заявлениям епархии были возбуждены два уголовных дела, связанных с инцидентами в Среднеуральском женском монастыре: по части 3 статьи 148 («Нарушение права на вероисповедание») и статьи 330 («Самоуправство») Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда отец Сергий выступал в качестве свидетеля.