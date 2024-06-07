В Свердловской области разыскивают двоих детей

Брат и сестра ушли на рыбалку с дедом, но потом пропали

В деревне Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области и ближайших окрестностях разыскивают 10‑летнюю Викторию Крепп и ее 12‑летнего брата Григория. Детей нет дома с 4 июня, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Брат и сестра ушли на рыбалку с дедом и двумя собаками, однако ближе к полуночи 5 июня домой вернулся только мужчина. Недавно он пережил инсульт и не смог последовательно рассказать, как потерялись дети.

Поиски школьников ведут полиция и волонтеры. Мать детей написала заявление в полицию сразу же, как только узнала о случившемся.

В День исчезновения Виктория была одета в черный топ, серые спортивные штаны, демисезонные черные сапоги.

«Рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые», — говорится в ориентировке.

Гриша был одет в черную толстовку с капюшоном, черные шорты, черные кеды.

«Рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие», — говорится в ориентировке.

Вместе с детьми пропали и собаки — два бигля.