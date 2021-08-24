В Свердловской области из садов эвакуировали 30 человек из-за природного пожара

Огонь возле трассы Пермь— Екатеринбург охватил 50 гектаров леса

В Свердловской области эвакуировали 30 человек из-за угрозы распространения огня от природного пожара, который охватил 50 гектаров леса возле трассы Пермь — Екатеринбург. Возгорание стало причиной закрытия участка дороги. Тушение пожара продолжается, привлечена авиация и два пожарных поезда, беспилотные летательные средства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

«Тушение пожара в Первоуральском городском округе Свердловской области продолжается. <...> Администрацией муниципалитета была организована эвакуация людей. Из коллективного сада „Флюс“ эвакуированы 30 человек. Для размещения людей подготовлен пункт временного размещения на базе школы № 16 в селе Новоалексеевском. Все силы и средства сосредоточены на СНТ „Флюс“ на окарауливании его от природного пожара», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что к месту пожара направлены два пожарных поезда, для разведки используются беспилотные летательные аппараты.

Пожар в Свердловской области охватил несколько поселений и курортный комплекс на горе Волчиха. Сотрудники полиции перекрыли участок автомобильной дороги Р-242 «Екатеринбург — Пермь» с 300 км по 326 км. Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск. Также перекрыта дорога Ревда-Первоуральск. Раннее власти Ревдинского округа заявили, что причиной пожара стал человеческий фактор. Об этом пресс-служба городского поселения сообщила на официальном сайте администрации Ревдинского округа.