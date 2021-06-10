В Свердловской области автобус насмерть сбил шесть человек на остановке

У машины, по предварительным данным, отказали тормоза

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Сегодня утром, 10 июня, в городе Лесном Свердловской области автобус местного предприятия сбил людей на остановке. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Трагедия случилась около 7 часов утра. Работники предприятия возвращались со смены и ожидали на его территории транспорт. В этот момент служебный автобус ПАЗ протаранил ворота и сбил находившихся на остановке людей. На месте происшествия скончались шесть человек. Еще 15, по предварительным данным, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Пострадали в том числе и работники, находившиеся в автобусе. Они ехали на дневную смену.

Причины происшествия устанавливаются. Предварительная версия — отказ тормозов у автобуса. Он ехал с горы, водитель не смог остановить машину и влетел в ворота.