В суде зарезавший беременную женщину челябинец частично признал вину

У погибшей осталась маленькая дочь

Сегодня, 3 июля, в Челябинском областном суде начался процесс по делу о жестоком убийстве беременной женщины (пункты «г», «д» части 2 статьи 105 УК РФ). На скамье подсудимых — 35-летний Сергей Маслов. Он был знаком с погибшей много лет и даже крепко дружил с ней, передает журналист ИА «Первое областное» из зала суда.

По версии следствия, 18 августа 2022 года в одной из квартир дома на улице Краснознаменной обвиняемый распылил в лицо потерпевшей аэрозольный баллончик и нанес беременной женщине 20 ударов ножом. Все происходило в присутствии ее четырехлетней дочери.

О мотивах жестокого поступка говорить рано. Как считает обвинение, Маслов действовал умышленно, сам же обвиняемый это отрицает.

«Для меня это боль — потерять близкого человека. Я раскаиваюсь. Но у меня не было умысла, я не знаю, как это случилось. И ребенка в тот момент в комнате не было», — сказал обвиняемый в суде.

Примечательно, что в августе прошлого года дело Сергея Маслова поступило в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, однако экспертная комиссия установила, что расстройства психики обвиняемого не столь значительны и не лишали его способности осознавать опасность своих действий.

На сегодняшнем заседании не было потерпевшей стороны. У погибшей остались супруг и шестилетняя дочь.

По данным ИА «Первое областное», обвиняемый дружил с погибшей с детства и любил ее. Девушка вышла замуж, но продолжала общаться с Сергеем. Мужчина часто бывал в гостях у ее семьи и даже ухаживал за маленькой дочкой возлюбленной, однако ответных чувств не получил. В какой-то момент потерпевшая устала от навязчивости друга и попросила его не приходить. «Ухажер» не сдавался, караулил женщину у подъезда и решился на убийство.