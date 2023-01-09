В суде по делу о взятках в ПФР по Челябинской области рассказали о задержании с поличным Александра Орехова

Экс-заместителя главы регионального отделения уже отправили в колонию строгого режима

Сегодня, 9 января, в Центральном районном суде Челябинска продолжилось рассмотрение уголовного дела о многомиллионных взятках в региональном отделении ПФР. На скамье подсудимых — начальник регионального отделения ПФР Виктор Чернобровин и его подчиненный, бывший руководитель по административно-хозяйственной части Рудольф Зайцев, передает журналист Первого областного информагентства из зала суда.

Сегодня суд должен был допрашивать потерпевшего по делу, однако он не явился на заседание, поэтому государственный обвинитель предложил рассмотреть письменные материалы дела. Оно занимает около 70 томов.

Одним из доказательств коррупционной схемы между ЧОО «Аквилон» и региональным отделением ПФР стало задержание с поличным бывшего заместителя Чернобровина Александра Орехова. В один из июльских вечеров в 2021 году Орехов приобрел в магазине «Мавт» на улице Российской сидр и пакет. К магазину на KIA Sorento подъехал директор ЧОО «Аквилон» Михаил Васильев. Он передал Орехову четыре пачки купюр. Деньги Орехов положил в пакет с сидром. В этот момент оперативники задержали фигуранта дела с поличным, однако экс-заместитель начальника ПФР поначалу говорил, что не знает, откуда в пакете взяли более трех миллионов рублей. Позже Александр Орехов заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также в материалах дела прозвучали сведения о предметах роскоши, найденных во время обыска у главы регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина: часы Cartier, дорогие музыкальные инструменты, оружие.

Виктора Чернобровина обвиняют не только в получении взятки от частного охранного предприятия, но и в злоупотреблении полномочиями при покупке помещения для отделений фонда.

Согласно материалам дела, управляющий Виктор Чернобровин в 2012 году заключил госконтракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов ПФР. Здание находилось в селе Октябрьском, а нежилое помещение — на улице Советской в Челябинске.

Первый объект был приобретен по контракту с ИП Кожевниковым. Стоимость помещения составляла чуть более 3 миллионов рублей, однако отчет, по версии следствия, был изготовлен с намеренно завышенной суммой — на 11,2 миллиона рублей.

На первом заседании Виктор Чернобровин полностью отрицал вину.

Второй контракт был заключен с ЗАО «Группа развития управления» и ее директором Дмитрием Черкасовым. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Как и в случае с первым объектом, нежилое помещение было приобретено по завышенной стоимости — порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его также обвиняют в получении взятки.

Региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля выступило с официальным заявлением о приостановке членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.