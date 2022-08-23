Обвиняемый в смерти женщины в ДТП в Челябинске водитель мог уснуть за рулем

В суде невролог поддержала версию подсудимого Игоря Печенкина о том, что причиной аварии стал приступ эпилепсии

Сегодня, 23 августа, в Ленинском районном суде проходит очередное заседание по делу о резонансном ДТП на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса в июне прошлого года. В аварии погибла 33-летняя женщина и пострадали еще четыре пассажира, трое из которых — дети. В зал заседания пригласили заведующую неврологическим отделением ОКБ № 3 Ирину Пономареву. Врач познакомилась с материалами дела, посмотрела запись ДТП и предположила, что у Печенкина действительно мог случиться приступ за рулем, после которого он заснул, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Ирину Пономареву как независимого эксперта пригласили по инициативе суда.

«Через непродолжительное время после ДТП Игорь Печенкин вышел из авто с бутылкой воды, попил, взял из салона машины телефон, начал звонить. Скажите, такое поведение характерно для человека, у которого только что случился приступ?» — спросил гособвинитель.

«Может быть несколько типов приступов. Один из вариантов — приступ протекает без утраты сознания либо в состоянии суженого сознания, но при сохранении функций организма. Приступ сопровождается тревогой, страхом, тахикардией. С учетом того, что я увидела по данным мультиспиральной компьютерной томографии, есть обширные повреждения головного мозга. Я допускаю, что у подсудимого могли быть даже зрительные феномены, но без утраты сознания. Другой тип приступа — с утратой сознания, но при этом человек может совершать автоматизированные движения. Может ходить, пить, глотать. Звонить вряд ли сможет. В крови подсудимого нашли помимо противоэпилептических препаратов снотворное. Предполагаю, что он мог заснуть и проснулся уже от удара», — рассказала Ирина Пономарева.

«Прием препаратов от эпилепсии и снотворные являются противопоказанием для вождения автомобиля?» — спрашивает гособвинитель.

«Само заболевание является противопоказанием для управления автотранспортом. В РФ действует полный запрет на вождение, даже если эпилептические приступы случаются редко», — ответила врач-невролог.

«Мы сейчас говорим об обстоятельстве, которое разделено на два этапа. Первый — до столкновения, второй — после. Я правильно понимаю, что до момента столкновения Печенкин мог находиться и в состоянии приступа, и в состоянии засыпания?» — спросил судья.

«Да, мог пережить два этих состояния», — ответила Ирина Пономарева.

«Второе — Печенкин отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Его отказ может быть продиктован отсутствием понимания, что именно от него требуется?»

«Гипотетически да. Пациенты, как правило, даже не могут описать, что именно с ними происходит. Могу даже предположить, что у подсудимого случилась серия приступов. Вероятно, он не мог держать 100-процентный контроль над ситуацией».

«Перед ДТП Печенкин проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения, лавировал между пешеходами. Это разве похоже на засыпание?»

«Вот как раз в этот момент у него и мог случиться приступ, после которого и началось засыпание. Так восстанавливается сознание. Что-то между бодрствованием и сном».

«У нас есть заключение эксперта. Печенкин признан вменяемым. А можно ли установить все-таки наличие припадка? Или это только визуальное наблюдение?»

«С максимальной точностью „здесь и сейчас“ определить активность может только электроэнцефалограмма. Ее точность достигает 95 процентов. А в целом диагностика расстройств ведется со слов пациентов. Нечасто я наблюдаю приступы пациентов в кабинете».

На следующем заседании адвокат подсудимого Сергей Сазанаков намерен ходатайствовать о повторной экспертизе после допроса Игоря Печенкина.

Напомним, 10 июня прошлого года водитель Volkswagen на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями LADA Granta, Renault, Škoda и Nissan. В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже выяснилось, что Печенкин управлял автомобилем после употребления лекарственных препаратов, и дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения).

В отношении Печенкина было возбуждено и административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»). Адвокат обвиняемого просит это производство прекратить, так как его суть и изложенные доводы дублируют материалы уголовного дела.

Подсудимый и его адвокат настаивали на закрытии заседания от СМИ, однако суд отклонил их ходатайство. Игорь Печенкин в ходе процесса еще раз подчеркнул, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением. Также обвиняемый рассказал, что ему постоянно нужны лекарства из-за инвалидности, однако никаких документов, подтверждающих факт заболевания, у него не оказалось.

24 июня Центральный районный суд изъял у Печенкина водительское удостоверение по ходатайству следователя МВД. Обвиняемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Как ранее писал наш сайт, подсудимый в 2004 году стал жертвой «лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.

Подсудимый утверждает, что за несколько секунд до аварии у него случился приступ эпилепсии, однако сестра погибшей не верит в это.

В суде по этому делу допросили врача — психиатра-нарколога.