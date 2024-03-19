В суд ушло дело задержанных сотрудниками УФСБ поджигателей релейный шкафов в Челябинской области

Один из обвиняемых, по версии следствия, финансировал изготовление взрывчатки

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР завершило расследование уголовного дела троих челябинцев. Их обвиняют в покушении на поджог и содействии террористической деятельности (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ, часть 1.1. статьи 205.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемые облили легковоспламеняющейся жидкость. Релейные шкафы на станции Бутаки и подожгли. Аналогичную диверсию челябинцы пытались совершить на станции Потанино в Копейске, однако были задержаны на месте преступления сотрудниками регионального УФСБ.

«Кроме этого, один из обвиняемых переводил денежные средства в целях приобретения компонентов для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства с целью совершения террористического акта в другом регионе РФ», — добавили в Центральном МСУТ СКР.

Выяснилось, что инструкции по поджогам обвиняемые получали через мессенджер. За диверсии челябинцам обещали материальное вознаграждение.

Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд.