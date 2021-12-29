В Советском районе Челябинска маршрутка столкнулась с Ford Focus

Легковушка после столкновения врезалась в столб

Сегодня, 29 декабря, недалеко от железнодорожного вокзала в Советском районе Челябинска маршрутка столкнулась с автомобилем Ford Focus.

По словам очевидцев, легковушка после столкновения врезалась в столб. На место прибыли две машины скорой помощи.

«ДТП произошло около 15:40. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе челябинской ГИБДД.

Напомним, сегодня также столкнулись ВАЗ-2109 и «Фольксваген» на перекрестке улиц Энгельса и Труда. В аварии пострадала девушка.

Разыскиваются свидетели ДТП на ул. Молодогвардейцев. Авария случилась в 8:55 в районе ТК «Фиеста».