В Советском районе Челябинска ищут 10-летнего мальчика

Он не вернулся домой из школы

В Челябинске 3 февраля объявили поиски 10-летнего ребенка. Артем Клопов из Советского района ушел в школу, но домой так и не вернулся, сообщают в отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что мальчик был одет в серую куртку с мехом, черные штаны, черные дутые сапоги и такого же цвета шапку-ушанку. Артем ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы черные, глаза — каре-зеленые.

Информацию о местонахождении ребенка принимают по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.



Обновление информации. Мальчик найден, противоправных действий в отношении него не совершено, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.