В Сосновском суде вынесен приговор по делу о коррупции

Сроки получили экс‑замглавы района и его сообщники

Сосновский районный суд вынес приговор бывшему первому заместителю главы района Игорю Азархину и двоим его сообщникам, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Бывший первый заместитель главы Сосновского района и двое его сообщников осуждены за хищение бюджетных средств при покупке здания под детский сад.

Суд установил, что Азархин заключил контракт на покупку помещения под детский сад по завышенной цене (56,5 млн рублей вместо 28,7 млн рублей), получив в результате незаконной сделки около 27,8 млн рублей. Завышение стоимости оценил сообщник.

«Бывший замглавы получил 4,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года, штраф 400 тысяч рублей и лишение права занимать государственные и муниципальные должности на 2,5 года. Его сообщники приговорены к 3,5 и 4 годам условно с испытательными сроками и штрафами», — рассказали в региональной прокуратуре.

Иск о взыскании ущерба в размере 27,8 млн рублей оставлен без рассмотрения. Осужденные обвинялись по статьям 286 и 160 УК РФ (превышение должностных полномочий, растрата).