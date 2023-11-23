В Сосновском районе водитель Lada погиб в ДТП с фурой

Мужчина не справился с управлением

Сегодня, 23 ноября, на 42-м километре дороги подъезд к Екатеринбургу 23-летний водитель Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой под управлением 57-летнего мужчины, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«От удара легковушка вылетела в опору освещения. Водитель погиб на месте», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Накануне на трассе в Челябинской области в ДТП пострадала 23-летняя пассажирка Toyota.

Напоминаем, что на участке трассы М-5 (от 1548 км до 1871 км) в Челябинской области сегодня, 23 ноября, ограничено движение автобусов, маршрутных и легковых такси, а также большегрузов до 17 часов. Причиной являются мокрый снег, гололед, перепад температуры от −6 до −11 градусов, порывы ветра до 14 м/с.

