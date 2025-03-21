В Сосновском районе троих парней задержали за разбой

Жертву избили и ограбили

Оперативники задержали в Сосновском районе троих парней по подозрению в совершении разбоя (статья 162 УК РФ). Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Молодые люди ограбили и избили жертву в лесу, угрожая пневматическим пистолетом.

«Задержаны двое 18-летних парней. Один из низ, житель Челябинска, ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу, второй — несудимый студент и еще один — житель Коркино», — рассказали в региональном полицейском главке.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативное видео смотрите в нашем телеграм-канале.