Оперативники задержали в Сосновском районе троих парней по подозрению в совершении разбоя (статья 162 УК РФ). Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Молодые люди ограбили и избили жертву в лесу, угрожая пневматическим пистолетом.
«Задержаны двое 18-летних парней. Один из низ, житель Челябинска, ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу, второй — несудимый студент и еще один — житель Коркино», — рассказали в региональном полицейском главке.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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