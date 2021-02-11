В Сосновском районе при столкновении автобуса и иномарки погибла девушка

Двое пассажиров иномарки получили травмы и отправлены в больницу

В Сосновском районе на трассе Челябинск — Екатеринбург в результате столкновения автобуса «Хендай» и автомобиля «Киа Рио» скончалась девушка, двое мужчин — госпитализированы. Как сообщили сегодня, 11 февраля, в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, смертельная авария случилась вечером в среду.

10 февраля в 21:30 на 42 км автодороги «Подъезд в городу Екатеринбургу» столкнулись автобус и иномарка. По предварительным данным, во время разворота автобус не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «Киа Рио». За рулем автобуса находился 72-летний водитель. Иномаркой управлял 31-летний мужчина.

В результате от полученных травм на месте скончалась 23-летняя девушка — пассажир «Киа Рио». Еще двое пассажиров автомобиля — 31-летний и 26-летний мужчины — госпитализированы.

Автобус в момент аварии был без пассажиров. «Хендай» принадлежит частному лицу и работает по договорам найма.