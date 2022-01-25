В Сосновском районе полицейские ликвидировали наркопритон

Свою квартиру наркопотребителям предоставляла 41‑летняя неработающая женщина

В селе Долгодеревенском Сосновского района сотрудники полиции обнаружили наркопритон. В отношении местной жительницы, которая предоставляла наркозависимым свою квартиру, возбуждено уголовное дело, сообщили 24 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции установили, что 41-летняя неработающая жительница села, которая сама употребляла наркотики, периодически предоставляла свою квартиру наркозависимым для совместного потребления запрещенных веществ. При этом, как установили правоохранители, женщина уже привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах.

«В ходе документирования данного противоправного деяния полицейскими составлено четыре протокола по статье 6.9 КоАП РФ („Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача“), изъяты приспособления для употребления наркотических средств»,— сообщили в ведомстве.

В отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в Ленинском районе Челябинска.