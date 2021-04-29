В Сосновском районе осудили водителя мусоровоза за смертельное ДТП

Мужчина отправится в колонию-поселение

Сосновский районный суд вынес приговор 26-летнему челябинцу. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария случилась 21 октября 2019 года. Водитель мусоровоза ехал к полигону твердых бытовых отходов и столкнулся с КАМАЗом под управлением 33-летнего мужчины. В результате столкновения водитель грузовика и его 54-летний пассажир скончались на месте происшествия.

В отношении водителя мусоровоза было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»).

Сосновский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении, а также он лишен права управлять транспортными средствами сроком на два года и 11 месяцев.