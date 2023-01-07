В Сосновском районе грабитель-рецидивист ограбил магазин

Полиция задержала преступника в Челябинске

Челябинские полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении магазина в селе Кременкуль (Сосновский район). Угрожая продавщице ножом, молодой человек забрал из кассы около 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.



По данным полиции, злоумышленник ворвался в кременкульский магазин, когда продавец пересчитывала деньги перед закрытием. Угрожая девушке предметом, похожим на нож, мужчина забрал выручку, вытащил продавщицу за собой из магазина, столкнул в сугроб и сбежал.

На место преступления прибыли сотрудники отделения полиции «Кременкульское» и Сосновского районного ОМВД. Изучив следы и опросив потерпевшую, полицейские пришли к выводу, что к ограблению может быть причастен один из местных жителей, ранее уже судимый за подобные преступления.

Расчет оказался верным: 32-летнего грабителя-рецидивиста задержали челябинские полицейские на проспекте Победы. У мужчины изъяли часть похищенных денег.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Сейчас он находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения.