В Сосновском районе дотла выгорел мусоровоз

В кузов машины попали тлеющие отходы





Кабина мусоровоза выгорела дотла в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области. Причины возгорания выясняют в правоохранительных органах. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе «Центра коммунального сервиса».

ЧП случилось накануне вечером, 17 мая. В поселке Полетаево загорелась кабина машины, которая обслуживает контейнерные площадки в Сосновском районе.

«С чем связано возгорание, в настоящий момент выясняют правоохранительные органы. Но не исключено, что причиной могло послужить попадание в кузов коммунальной техники тлеющих отходов», — рассказали в ЦКС.

В пресс-службе также напомнили об аналогичных случаях. Так, в 2020 году в машины дважды попадал тлеющий мусор. При выгрузке отходов из мусорных накопителей валил дым. После вчерашнего происшествия к обслуживанию контейнерных площадок привлечена техника другого перевозчика. В ЦКС решают вопрос о покупке новой машины.