В Сосновском районе девочка-пешеход попала в больницу после ДТП

Водитель сбил школьницу, переходившую дорогу на зеленый свет

В поселке Красное поле произошла дорожная авария, в которой пострадала 14-летняя девочка. Как сообщили в ГИБДД региона, в понедельник, 8 мая, возле дома № 30 по улице Цветочной ее сбил молодой водитель на Opel Astra. Правоохранители уже имеют предварительную версию происшествия, а парень на авто с небольшим водительским стажем уже не раз попадал в поле зрения Госавтоинспекции.

23-летний водитель иномарки наехал на школьницу, когда та пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В тот момент она вышла на дорогу, когда светофор показывал ей разрешающий сигнал. От удара девочка-подросток получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

«В настоящее время установлено, что водительский стаж виновника ДТП менее года. Вместе с тем он десять раз привлекался к административной ответственности, из которых восемь — за превышение скорости», — сообщили в областной Госавтоинспекции.