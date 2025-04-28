В Сосновском районе BMW вылетел с трассы и перевернулся

Водитель погиб, пассажира увезли в больницу

В Сосновском районе сегодня, 28 апреля, утром перевернулся BMW X5, один человек погиб, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Авария произошла в 07:30 на 1842-м километре автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск. По предварительным данным, 49-летний водитель кроссовера при неустановленных обстоятельствах вылетел с проезжей части, наехал на дорожный знак, затем продолжил движение и врезался в металлическое барьерное ограждение и перевернулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир получил травмы.

Установлено, что в момент движения ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.