В соседнем с Челябинской областью регионе молнией убило семь лошадей

Они паслись под линией электропередач

Табун лошадей погиб в грозу 11 августа в селе 1-Туркменово Баймакского района Башкирии. Животные паслись недалеко от линии электропередач. Удар молнии стал для них смертельным. Информацию подтвердили в ГУ МЧС Республики Башкортостан. Лошади принадлежали местному жителю.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при грозе. Надо держаться подальше от высоких деревьев, металлических конструкций, водоемов и, конечно, линий электропередач.

Этим летом мы уже рассказывали, как укрыться от молнии.